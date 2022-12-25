GALATASARAY - İSTANBULSPOR CANLI İZLE | Galatasaray - İstanbulspor Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
GALATASARAY - İSTANBULSPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 25 Aralık Pazar günü saat 19:00'da Nef Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Galatasaray - İstanbulspor maçını CANLI izle...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
İşte Galatasaray - İstanbulspor maçı öncesi son durum 25 Aralık 2022 | 12:00
03:49
İşte G.Saray-İstanbulspor maçı öncesi tüm gelişmeler 25 Aralık 2022 | 12:00
00:55
G.Saray maçı hakkında dikkat çeken sözler! 25 Aralık 2022 | 12:00
01:00
O isme sert sözler! "Aidiyet duygusu..." 24 Aralık 2022 | 12:00
01:42
4 isme dikkat çekti! "G.Saray'ı taşıyorlar" 23 Aralık 2022 | 12:00
02:22
İşte Galatasaray - Keçiörengücü maçı öncesi son durum 22 Aralık 2022 | 12:00
00:38
"Oliveira'nın yerine o isim oynayacak" 22 Aralık 2022 | 12:00
01:46
Flaş Okan sözleri! "Büyük haksızlık yapılıyor" 19 Aralık 2022 | 12:00