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GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan Icardi eleştirisi!

GALATASARAY HABERLERİ | A Spor'da yayınlanan 90+1 programında Erman Toroğlu'dan çarpıcı bir yorum geldi. Toroğlu, "Transfer edilip, buhar olan futbolcular var. Mauro Icardi nerede ya? Uganda'da mı yoksa Japonya'da mı? Nerede abi?" ifadelerinde bulundu.

03 Ekim 2022 | 20:37
VİDEO DEVAM EDİYOR

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