GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler! "Bu yaşta..."
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Gomis'in attığı golde hazırlanış iyi. Gomis'e helal olsun. Topsuz alanlarda da koşuyor. Gomis, Ankaragücü hücuma çıktığında presini de yapıyor. Ankaragücü'nü rahat bırakmıyor. Bu yaşya bu fizikte iyi oynuyor." dedi. | Galatasaray haberleri
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