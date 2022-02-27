GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaraylı oyunculara sert sözler! "Fernandes etmezler"
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Reha Kapsal maç hakkında konuştu. Kapsal, "Gedson Fernandes gibi 2 yönlü oynayan oyuncuyu almıyorsun. Galatasaray'ın 6 tane orta sahası var. Fernandes etmezler." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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