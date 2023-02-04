GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mauro Icardi iddiası! "Transfer istedi"
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmada 2 gol kaydeden Mauro Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya koydu. Toroğlu, "Icardi, yönetime 'kenarlardan yeteri kadar orta alamıyorum, oraya adam alın' diyor. Kimi oyuncu para ister kimi oyuncu transfer ister." dedi. | Galatasaray haberleri
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