GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Galatasaray - Altay maçında Halil Dervişoğlu'nun golünden önce faul var mı?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ile bulduğu gol öncesinde yaşanan pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray'ın golü benim kafamı karıştırdı. Ofsayt belli olup olmadığı zaten başka bir şeye baktılar. Çok uğraşıldı orada. Cüneyt Çakır'ı çağırıp çağırmama kararı verildi orda. Benim kafamı karıştıran nokta o" dedi.

ABONE OL