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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas basının karşısına çıktı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda Elmas önemli açıklamalarda bulundu. Elmas, "Galatasaray'ın adaletli bir ortamda nasıl performans gösterdiğini bu sezon Avrupa'da gördük. Bu iş böyle giderse diğer büyük kulüpler de bizimle aynı noktaya gelecektir. Kişisel ilişkilerin iyi olduğu veya orada daha fazla vakit geçiren veya kişilerin daha fazla yakınlık duyduğu kulüplere, aynı maddelerde verilen cezaların alt sınır veya alt sınırın altında verildiği gerçeği var." dedi. İşte Burak Elmas'ın açıklamalarının tamamı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
04.12.2021
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