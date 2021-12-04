05 Aralık 2021, Pazar
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Galatasaray - Altay maçı sonrası Erman Toroğlu'dan çok sert VAR sözleri! "Sen baltasın balta"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Altay maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Maçın VAR hakemi Bahattin Şimşek'i eleştiren Toroğlu, "VAR'da olan Bahattin Şimşek sen neye yararsın? Sen baltasın, balta!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
04.12.2021
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