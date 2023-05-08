GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Duarte'nin Icardi'ye yaptığı müdahalede penaltı var mı?
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir'i konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Duerte'nin Icardi'ye yaptığı müdahaleyi yorumladı. Toroğlu, "Duarte'nin ayağı yerdeyken Icardi ayağını yere sürerse, Icardi üç kağıtçılık yapar. Ancak Duarte pozisyon icabı mı ayağını kaldırıyor, yoksa Icardi geçmesin diye mi kaldırıyor? Temas var. Temas varsa penaltı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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