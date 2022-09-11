GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu: Pazarın malları şimdiye kalmaz!
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Cimbom'un transferleri hakkında konuştu. Toroğlu, "Seferovic geldi, işler bitti ama oturuyor kenarda. Git dediğin Gomis'e muhtaçsın. Son gün 5 futbolcu geliyor. Ancak pazarın malları şimdiye kalmaz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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