GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu: Okan Buruk bu işi yapacak
Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u övdü. Toroğlu, "Okan Buruk bu işi Galatasaray'da götürebileceğini son 2 karşılaşmada ispatladı. Okan iyi niyetli birisi. Hakem konularına girmeyecek." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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