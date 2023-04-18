GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: G.Saray şampiyonluğa gidecekse...
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "10 kilometre hızla giden iki araba Alanyaspor ile Galatasaray. Alanyaspor hep 30-35 kilometre ile gidiyor. Galatasaray ise 40-45 ile gidiyor. Ancak Galatasaray'ın 60-65 yapma şansı var. Galatasaray şampiyonluğa gidecekse bunu yapmalı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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