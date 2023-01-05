GALATASARAY HABERİ: Patrick van Aanholt’a sert eleştiri! “Takımı bırakmış durumda”
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü’nü Barış Alper Yılmaz ve Gomis’in golleriyle mağlup etti. Kritik mücadeleyi A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. Umurhan, Patrick van Aanholt’un performansıyla ilgili olarak, “Patrick van Aanholt’un yaptıkları akıl alabilir şeyler değil. Takımı bırakmış durumda. Fenerbahçe maçında oynamasını büyük bir problem olarak görüyorum.” dedi. İşte o sözler…
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