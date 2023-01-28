GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu: Avrupa'ya yakın oynamaya çalışıyor!
Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor, evinde Galatasaray'ı konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, zorlu mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Sıklet farkı var. Sıklet farkını da koşarak kapatacaksın. Galatasaray'a geniş alan bırakırsan seni hırpalar. Galatasaray, Avrupa'ya yakın top oynamaya çalışıyor. 100 üzerinden 30 oynuyor. Zaten 60 seviyesinde oynasa duman eder." dedi. | Galatasaray haberleri
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