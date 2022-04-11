GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu açıkladı! Halil Dervişoğlu'nun golünde el var mı?
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede sarı kırmızılı ekip 2-0 gerideyken Halil Dervişoğlu farkı bire indiren golü buldu. Ancak yan hakem golü elle oynama gerekçesiyle iptal etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Yardımcı çok net görüyor. Anında bayrağı çekiyor. Topu elle indirdiği anda yardımcı bayrağı kaldırıyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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