GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Domenec Torrent'in yerine gelecek hoca...
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Maçtan sonra A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, yeni gelecek yönetimin Torrent yerine getireceği teknik direktör profilini açıkladı. Tüzemen, "Metin Öztürk yerli hoca getirecek. Fatih Terim veya Okan Buruk değil. Yurt dışında mı yaşıyor, bilemem. Eşref Hamamcıoğlu olursa ise hoca Fransız olabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Torrent'in yerine gelecek hoca... 10 Nisan 2022 | 12:00
00:36
Toroğlu: G.Saray ve Torrent zavallı! 10 Nisan 2022 | 12:00
00:31
"2 Rumene 10 milyon verenler utansın" 10 Nisan 2022 | 12:00
00:38
"Galatasaray korkarak gelmiş" 10 Nisan 2022 | 12:00
00:29
Toroğlu: "Elinde kırmızı ile oynuyor" 10 Nisan 2022 | 12:00
00:54
Toroğlu'dan derbi öncesi flaş yorum! 10 Nisan 2022 | 12:00
00:52
Aslan derbi için stada ulaştı! 10 Nisan 2022 | 12:00
01:28
Dev derbi öncesinde Galatasaray kafilesi Florya'dan ayrıldı! 10 Nisan 2022 | 12:00