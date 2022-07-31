GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'e tam yetki! Galatasaray Adası, Kemerburgaz ve Florya...
SON DAKİKA HABERİ: Dursun Özbek ve yönetiminin, Galatasaray Adası, Kemerburgaz ve Florya arazisine yönelik yetki talebi Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. İşte Özbek'in sözleri, "Geçmişte başkanlarımızı üzdük, eski yönetimlerin kalbini kırdık. Bugün geldiğimiz noktada görüyorum ki bu hareketin Galatasaray'a hiçbir faydası yok. Ben diyorum ki, geçmişten gelen idari ibrasızlık yükünü sırtımızdan atalım. Bence bugünkü genel kurulun iradesi, geçmişteki idari ibrasızlık yüklerini sildi. Artık önümüzde beyaz bir sayfa var. Genel kurulun iradesi bugünden sonra bunu yok sayacak diye düşünüyorum, hepinize teşekkür ediyorum." dedi.
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