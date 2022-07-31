Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
Yeni sezon öncesi orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, anlaşma sağladığı Fredrik Midtsjö'yü İstanbul'a getirdi. İşte ilk görüntüler...
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