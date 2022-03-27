GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı!
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi. Yaşananlardan sonra Galatasaray seçime gidecek. A Spor yorumcusu Serhan Türk, eksi başkan Dursun Özbek'in seçime girme ihtimalini açıkladı. Türk, "Dursun Özbek, Metin Öztürk, Abdurrahim Albayrak, Eşref Hamamcıoğlu, Ünal Aysal gibi isimler geçiyor. Dursun Özbek yeniden seçime girmek istiyor. Özbek'in ismi çevresinde birleşen bazı isimler var. Bu isimler Galatasaray için Özbek'in daha iyi olacağını düşünüyorlar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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