GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten flaş sözler! "Şu anda sıkıntımız gol"
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Torrent maçtan sonra kritik sözler sarf etti. Torrent, "Şu anda sıkıntımız gol! Kazansak bu sıkıntı çözülecekti. Gol atamadığımız için kazanamadık. Durumu değiştirmeyi en çok isteyenler oyuncular. Efor sarf etmediklerini kimse söyleyemez, çok efor sarf ettiler. Kupadan elendikleri maçı hatırlattı bu maç. O maçta da çok fırsat yaratmış ancak günün sonunda kazanamamışlardı. Ne kadar çok fırsat olursa olsun rakipten daha çok gol atmak mesele. Dürüstçe söyleyebilirim ki bu maçı kazanmayı hak ediyorduk.” dedi.
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