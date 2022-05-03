GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'i bu sözlerle eleştirisi! "Galatasaray'ı küçük düşüremezsin"
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u konuk etti. Maçı 3-2 kaybeden sarı kırmızılı ekibin çalıştırıcısı Torrent müsabakadan sonra kritik açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Torrent'i eleştirdi. Tüzemen, "Torrent seni zorla kimse burada tutmuyor. Sen zaten evde oturuyordun, evde oturabilirsin. Galatasaray'a bu kadar büyük hainlik edemezsin bu sözlerle. Galatasaray Kulübü'nün markasını bu kadar küçük düşüremezsin." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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