GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e flaş sözler! "Göztepe maçına..."
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray 5. maçından da galip ayrılamadı. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Torrent'e şok sözler sarf etti. Türk, "Torrent'in performansı hiç iç açıcı değil. Galatasaray camiası ve taraftarı Torrent ile umutsuz. Ayrılık ilerleyen günlerde yakın ama Torrent ve Burak Elmas devam etmek istiyor. Göztepe maçına Torrent çıkacak." dedi. | Galatasaray haberleri ( GS spor haberi )
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