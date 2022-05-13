GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent kalıyor mu? Yeni spor yasası...
Sezona Fatih Terim ile başlayan Burak Elmas, teknik direktörlük koltuğunu Domenec Torrent'e emanet etmişti. İspanyol çalıştırıcıda umduğunu bulamayan sarı kırmızılı ekipte sıkıntılar da devam etmekte. Haziran'da seçime gidecek Galatasaray'ın iki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Torrent ile devam etmeyeceklerini açıklamışlardı. A Spor yorumcusu Taner Karaman ise bu açıklamaların aksine farklı bir yorumda bulundu. Karaman, "Ünal Aysal gibi major bir aday ortaya çıkmazsa Torrent ile devam edilir çünkü ortada 3 milyon euroya yakın yatırım var ve yeni yasa artık ekonomik olarak başkanları zorluyor. Başkanlar bunların hesap ve kitaplarını yapmak zorundalar. Yeni spor yasasında mesuliyetleri olduğu için bu iş Torrent'in kalmasına doğru gidebilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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