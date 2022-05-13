GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Burak Elmas'tan transfer kararı
Galatasaray'da bir yandan yapılacak olan seçim beklenirken diğer yandan mevcut başkan Burak Elmas'ın kararı merak konusu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında Burak Elmas'ın görevi bırakana kadar futbolcu alış satışını yapmayacağını ifade etti. İşte detaylar...
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