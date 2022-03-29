GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent ile yollar ayrılıyor mu? "Gelecek başkan..."
Galatasaray'da gözler 30 Nisan tarihine çevrildi. Yapılacak olağanüstü seçimle yeni başkan ve yönetimini seçecek olan sarı kırmızılı kulübün teknik direktör Domenec Torrent ile devam edip etmeyeceği merak konusu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Torrent'in geleceğini açıkladı. Tüzemen, "Araştırdığım kadarıyla yeni başkan adayları, Domènec Torrent ile yola devam etmeyecek." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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