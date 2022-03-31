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GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent Galatasaray'da kalacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimde. Burak Elmas ve yönetiminin yerine gelecek yeni isimlerin teknik direktör Domenec Torrent ile çalışıp çalışmayacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan konuyu değerlendirdi. Özcan, "Torrent, Luis Campos ve Pasquale Sensibile'nin değişeceğini düşünüyorum ama bu ekibin devam etmesi gerekir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

31 Mart 2022 | 13:43
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