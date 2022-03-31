GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent Galatasaray'da kalacak mı? Canlı yayında açıkladı!
Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimde. Burak Elmas ve yönetiminin yerine gelecek yeni isimlerin teknik direktör Domenec Torrent ile çalışıp çalışmayacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan konuyu değerlendirdi. Özcan, "Torrent, Luis Campos ve Pasquale Sensibile'nin değişeceğini düşünüyorum ama bu ekibin devam etmesi gerekir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Torrent G.Saray'da kalacak mı? 31 Mart 2022 | 12:00
01:13
Flaş Elmas yorumu! "En büyük hatası..." 31 Mart 2022 | 12:00
01:30
Burak Elmas'tan ibra açıklaması! 30 Mart 2022 | 12:00
05:29
04:10
"Galatasaray iç hesaplaşmaların merkezi haline geldi!" 30 Mart 2022 | 12:00
01:25
Fatih Terim başkan adayı olacak mı? 30 Mart 2022 | 12:00
01:34
Torrent ile yollar ayrılıyor mu? 29 Mart 2022 | 12:00
04:33
G.Saray'daki kongreye kimler katılacak? 29 Mart 2022 | 12:00