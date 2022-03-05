Konyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE | Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Konyaspor Galatasaray CANLI İZLE | Konyaspor ile Galatasaray kritik bir maça çıkacak. Konyaspor, Avrupa Kupaları'na katılmak için kazanmak istiyor. Galatasaray ise çıkışını sürdürerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Konyaspor - Galatasaray maçı 5 Mart Cumartesi günü 19:00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka beIN Sports 1'ten canlı yayınlanacak. Konyaspor Galatasaray maçını CANLI izle...
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