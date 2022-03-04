GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Fatih Terim sözleri! "Böyle final yapmaz"
Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı ve yerine Domenec Torrent getirildi. İspanyol çalıştırıcı sarı-kırmızılılarda 7 maça çıkarken 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Fatih Terim'in ayrılık sürecine değindi ve "Fatih Terim böyle bir final yapmaz, Galatasaray'da yine göreve gelecektir." şeklinde konuştu. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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