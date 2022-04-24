GALATASARAY HABERLERİ - Dikkat çeken Okan Buruk yorumu! "Başkan adayları..."
Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşıyor. 2 adayla seçime gidecek olan Aslan'da başkanlık koltuğuna oturacak ismin teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceği düşünülüyor. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Okan Buruk ismi üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Başkan adayları net bir şekilde Okan Buruk ile çalışacağı deselerdi genç üyeler için olumlu yansırdı. Metin Öztürk'ün yerli hoca demesi Okan Buruk ismini çağrıştırıyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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