GALATASARAY HABERLERİ - Dikkat çeken Marcao sözleri! "Avrupa'nın en iyi 10 stoperinden biri"
Sezonu kötü geçiren Galatasaray'da bazı isimler performanslarıyla göz doldurdu. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdikleri başarıyla ön plana çıkan Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'ya transfer teklifleri bekleniyor. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Brezilyalı stoper hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Kelleci, "Kerem ve Marcao 10 milyon euronun altına satılmamalı. Yoksa boşa transfer olurlar. Kerem çok iyi bir oyuncu. Marcao bence Avrupa'nın en iyi 10 stoperinden biri." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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