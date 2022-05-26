GALATASARAY HABERİ: Canlı yayında açıkladı! Dursun Özbek Fatih Terim'le çalışacak mı?
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Dursun Özbek'in ekibinde olanların başkan olurlar ise Fatih Terim ile teknik direktör olarak yola devam etme düşünceleri yok." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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