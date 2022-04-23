GALATASARAY HABERLERİ - Dikkat çeken Galatasaray yorumu! "6 ay önce..."
Galatasaray'da seçim süreci devam ediyor. Mahkeme, Galatasaray'da yapılan son genel kurulun iptaline ilişkin davada tedbir kararını kaldırdı ve iki adaylı seçim sürecine tekrar girildi. Sahada da sezonu kötü geçiren sarı kırmızılı ekipte gözler 30 Nisan'a dikildi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uluç, "Galatasaray'da kimse mutluluk istemiyor. Fatih Terim ile ayrılık süreci bambaşka bir hikaye. Kulüp tüzüğünde de değişiklikler olabilir. Ancak neden bu kadar vurdulu kırdılı oluyor. Burak Elmas ile yarışan iki başkan adayı yine aday. 6 ay önce genel kurul tatmin olmadığı için seçilemediler. Şimdi ne değişti?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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