26 Kasım 2021, Cuma
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GALATASARAY HABERLERİ - Diagne Marsilya maçı sonrasında konuştu! "Hayalim bu kupaya ulaşmak"
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı evinde 4-2 mağlup etti ve grubundan çıkmayı garantiledi. Sarı kırmızlıların forveti Diagne, maç sonunda açıklamalar yaptı. Diagne, "Gruptan çıktığımıza mutluyum. Hayalim bu kupaya ulaşmak ama önümüzde bir maç daha var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
26.11.2021
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