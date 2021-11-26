GALATASARAY HABERLERİ - Diagne Marsilya maçı sonrasında konuştu! "Hayalim bu kupaya ulaşmak"

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı evinde 4-2 mağlup etti ve grubundan çıkmayı garantiledi. Sarı kırmızlıların forveti Diagne, maç sonunda açıklamalar yaptı. Diagne, "Gruptan çıktığımıza mutluyum. Hayalim bu kupaya ulaşmak ama önümüzde bir maç daha var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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