GALATASARAY HABERLERİ - Dev derbi öncesinde Galatasaray kafilesi Florya'dan ayrıldı!
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Zorlu derbiden önce sarı kırmızılı ekibi taşıyan otobüs Ülker Stadyumu'na gitmek için Florya Metin Oktay Tesisleri'inden ayrıldı. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
Aslan derbi için stada ulaştı! 10 Nisan 2022 | 12:00
01:28
Dev derbi öncesinde Galatasaray kafilesi Florya'dan ayrıldı! 10 Nisan 2022 | 12:00
05:03
İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri! 10 Nisan 2022 | 12:00
00:33
İşte Aslan'ın derbi plan! 09 Nisan 2022 | 12:00
01:22
G.Saray'da F.Bahçe derbisi öncesi flaş yorum! 09 Nisan 2022 | 12:00
00:34
Derbinin hakemine flaş eleştiri! 08 Nisan 2022 | 12:00
01:10
"Albayrak'a algı operasyonu yapılıyor" 08 Nisan 2022 | 12:00
01:21
Şok Elmas gerçeği! 08 Nisan 2022 | 12:00