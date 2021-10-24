GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanı 10 bin kişi izledi! İşte o görüntüler...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, son antrenmanını NEF Stadı'nda taraftarı önünde yapıyor. Sarı kırmızılı ekibin antrenmanına yaklaşık 10 bin Galatasaray taraftarı geldi. Derbi öncesinde aldığı skorlarla çıkışa geçen Fatih Terim'in öğrencileri, taraftarlar tarafından derbiye ağırlandı. A Spor muhabiri Emre Kaplan ve A Spor yorumcusu Serdar Kelleci antrenmanı yakından takip etti. Kelleci, "Lokomotif Moskova maçında Fatih Terim, Beşiktaş maçının planını ortaya koydu aslında. Oyuncuların temposunu görmek açısından iyi bir atmosfer. Galatasaray çok iyi bir motivasyonla derbiye çıkacak ve antrenmanın NEF Stadyumu'nda yapılması Fatih hocanın yarınki maç için çok iyi bir stratejisi." dedi. Fatih Terim antrenmanın devamında oyuncularına çift kale maç yaptırdı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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