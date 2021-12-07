Arda Turan ve Mustafa Ceceli "Waka Waka Arda Abi" şarkısını seslendirdi!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medyada popüler olan sokak şarkıcılarının "Waka Waka Arda Abi" şarkısını Mustafa Ceceli ile birlikte piyano eşliğinde seslendirdi. İkilinin görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte o video... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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