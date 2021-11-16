GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Fenerbahçe derbisinde forvette kim oynayacak?

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'yi yenerek önemli bir 3 puanı almak ve rakibini saf dışı bırakmak istiyor. Öte yandan karşılaşmada Galatasaray'ın forvet hattında kimin oynayacağı ise merak konusu. A Spor muhabiri Emre Kaplan, canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...

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