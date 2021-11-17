GALATASARAY HABERLERİ: Fenerbahçe derbisinde forvet kim olacak? "Yüzde 51 ihtimalle..."

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılardaki son durumu A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Forvette kimin oynayacağını yorumlayan Alpaslan, "Çift santrfor oynayacağını tahmin etmiyorum. Kurgu bozulmayacaktır. Halil Dervişoğlu ile Mostafa Mohamed arasında seçim yapacaktır. Milli takımda iyi performans sergiledi, onun temposunu uygun görüp Kerem'le alışverişini düşünerek oynatabilir. Yüzde 51 ihtimalle Halil'in daha ön planda olacağını düşünüyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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