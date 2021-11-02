GALATASARAY HABERLERİ: Çarpıcı yorum! "Fatih Terim'in çakraları açıldı"

"Fatih Terim muazzam formda. Hocanın çakraları açıldı. Şimdi tek başına şu kadroyla zirve yarışına tutundu, Avrupa'da lider. Bence Fatih Terim, bu kadar formdayken biraz transfer odaklansın. Bu takım 2 takviyeyle şampiyonluğu forse edebilir" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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