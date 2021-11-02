GALATASARAY HABERLERİ - Boey'in dönüş tarihi uzayabilir! "Uyarıları dinlemedi..."

Galatasaray'da sağ bek krizi devam ediyor. Yaz transfer döneminde Yedlin'in yerine Sacha Boey'i alan Galatasaray, bir türlü istediği verimi alamadı. 21 yaşındaki sağ bek, oynadığı maçlarda adından sıkça söz ettirmesine rağmen sakatlığı yüzünden bir türlü sahalara dönemedi. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Boey'in sakatlığının perde arkasını anlattı. Korkmaz, "Galatasaray, Moskova'ya gittiğinde Boey kondisyoner ile çalışıyor. Karagümrük maçına kesin yetişecekti. Kondisyonerin her türlü uyarısına rağmen sprint atmayı deniyor. Sonuç olarak adalesini zorluyor ve iyileşmek üzereyken aynı bölgeden yine sakatlanıyor. Tedavisini şimdi Fransa'da sürdürüyor. Bir anlık hırsının kurbanı olup kendini zorladı. Sakatlığı 4-6 hafta arası sürer diyorlar ama ilk yarıyı kapatır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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