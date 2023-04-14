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Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yukatel Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar haftanın açılış maçını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek istiyor. Peki; Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? G.Saray-Kayserispor maçı hakkındaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

14 Nisan 2023 | 15:43
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