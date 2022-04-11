GALATASARAY HABERLERİ | Flaş Domenec Torrent sözleri! "Fenerbahçe ile oynadıklarını anlatabildi mi?"
Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Süper Lig'in 32. haftasında oynanan zorlu mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'e skordan çok oynanan oyun üzerinden eleştiri yapıldı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Torrent'i o sözlerle eleştirdi. Uluç, "Torrent futbolculara Fenerbahçe ile oynadıklarını anlatabildi mi? Kendisi ne kadar önemli olduğunu biliyor mu?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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