GALATASARAY HABERLERİ: Çarpıcı G.Saray yorumu! "Fatih Terim değil ekibi..."
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, verdiği bir röportajda "Guardiola'nın dışında başka birisinin yardımcısı olmayı düşünmedim" şeklinde bir ifade kullandı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, İspanyol hocanın bu sözlerini değerlendirdi. Özcan, "Fatih hoca değil, ekibi yetersiz bulunuyordu" şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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