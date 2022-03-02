Galatasaray'dan basına açık idman! İşte o görüntüler
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geleceği İ. H. Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı kırmızılıların gerçekleştirdiği antrenman basına açık gerçekleşti. İdmanda sakatlığını atlatan Işık Kaan Arslan, ilk kez antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Antrenman, uzun süre sonra tam kadro halinde gerçekleştirildi. İdmanı A takım sportif direktörü Pasquale Sensibile de izledi. İşte o görüntüler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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