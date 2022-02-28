GALATASARAY HABERİ: Çarpıcı yorum! "Cicaldau Berkan ve Taylan'ın üçü bir Gedson Fernandes etmedi"
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, "Gedson Fernandes, Galatasaray orta sahasını tek başına esir aldı. Cicâldău, Berkan ve Taylan'ın üçü bir Fernandes etmedi. O, tüm Galatasaray orta saha oyuncularına bedel." dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Çarpıcı yorum! "Üç oyuncu bir Gedson etmedi" 28 Şubat 2022 | 12:00
00:32
Torrent'e sert sözler! "Ruhunu teslim etmiş" 28 Şubat 2022 | 12:00
02:11
Toroğlu'dan 2. penaltı sözleri: Ben hakem olsam... 27 Şubat 2022 | 12:00
01:30
Erman Toroğlu: Kerem her pozisyonda... 27 Şubat 2022 | 12:00
00:49
İlk penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 27 Şubat 2022 | 12:00
01:26
Toroğlu'dan Ümit Öztürk'e sert eleştiri! "Trene bakar gibi baktı" 27 Şubat 2022 | 12:00
00:44
G.Saraylı oyunculara sert sözler! "Fernandes etmezler" 27 Şubat 2022 | 12:00
00:30
Toroğlu'dan G.Saraylı isme şok sözler! "Büyük takım oyuncusu..." 27 Şubat 2022 | 12:00