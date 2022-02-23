GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas menajerlere ödenen ücreti açıkladı!
Galatasaray'da başkan Burak Elmas, kulüp üyeleriyle yaptığı toplantıda sarı-kırmızılı kulübün bugüne kadar menajerlere ödediği rakamı açıkladı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu da canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
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