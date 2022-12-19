GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında o detaya dikkat çekti! "Lig buralarda şekillenebilir"
Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. A Spor yorumcusu Ümit Aktan ise şampiyonluk adaylarından Galatasaray için o maçlara dikkat çekti.
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