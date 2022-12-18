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Galatasaray'a flaş eleştiri! "Sahada ne yaptığını bilemeyen oyuncular var"

Galatasaray'da Dünya Kupası arasında hazırlıklar Okan Buruk yönetiminde devam ediyor. A Spor yorumcusu Suat Umurhan sarı-kırmızılılar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Umurhan, "Hazırlık maçlarında sahada ne yaptığını bilemeyen oyuncular var zaman zaman" dedi. | GS SPOR HABERLERİ

18 Aralık 2022 | 09:10
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