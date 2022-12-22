Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın yerine kim oynayacak?
Galatasaray'da Okan Buruk'un Sergio Oliveira'nın eksikliğinde nasıl bir karar vereceği merak konusu olmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Suat umurhan bu konu hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu. | GS SPOR HABERLERİ
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