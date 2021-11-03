GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında Marcao'nun değerini açıkladı! "Bu paranın altı Galatasaray'a ihanettir"

Sezona beklenen başlangıcı yapamayan Galatasaray, Marcao'nun dönüşü ile kendine geldi. Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı polemikten sonra ligde 8 maçlık men cazesını alan Brezilyalı stoper, Avrupa maçlarında ve lige dönüşünde kusursuz bir performans çizdi. Transfer dönemi öncesi de adı sürekli dış basında anılan Marcao, sarı kırmızılı camiaya iyi bir bonservis kazandırabilir. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Marcao'nun değeri hakkında konuştu. Dindar, "Marcao'unu 25 milyon euronun altında bir fiyata satılması Galatasaray'a ihanettir. 12-13 milyon eurolar gelmişti ama bu sezon Avrupa ve ligde muazzam oynuyor. Bu Marcao'nun ederi 15 milyon euro değil. Bu kadar değerli bir oyuncu için konuşulan bu fiyatları ben düşük buluyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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